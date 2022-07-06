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Ещенко сравнил команды Карреры и Тедеско во время работы тренеров в «Спартаке»

Артем Калинин
,  
Олег Кошелев
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Бывший защитник и помощник тренера «Спартака» Андрей Ещенко сравнил команды Массимо Карреры и Доменико Тедеско, у которых он играл в составе красно-белых.

— У каждого тренера свое видение. И у каждого разные футболисты. К примеру, Соболев, наверное, не играл бы в основе, будь в команде Зе Луиш и Адриано. Факт? Умяров, наверное, не играл бы, будь в команде Фернандо. Факт? Ну и так по каждому амплуа можно пройтись. У Карреры были качественные футболисты, которые могли вовремя перестроиться. Плюс подсказ. Мы играли не от соперника — от себя действовали.

Тедеско выбрал другую схему. Наверное, понимал, что нет таких цепких и быстрых защитников. Но есть форвард, которому длинную передачу дашь — он примет, скинет, и можно на контрах выбегать. Плюс Зоба там бегает все время, — сказал Ещенко.

Под руководством Карреры «Спартак» завоевал чемпионский титул в сезоне-2016/17, а под руководством Тедеско команда стала второй в сезоне-2020/21.

Андрей Ещенко. «Говорил Бакаеву: зачем тебе конфликт с тренером? Успокойся!» Ещенко — о «Спартаке», Суперкубке и карьере
Андрей Ещенко
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