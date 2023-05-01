Ещенко — о ретроматче: «Давно не было такого футбола, где можно встретить разных величин звезд»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко в комментарии для «СЭ» оценил проведение ретроматча между красно-белыми и «Динамо» в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

— Эмоции от Мамаева кургана непередаваемые. Мурашки по коже. Надо не забывать это.

— С точки зрения истории насколько этот матч важен?

— Это историческое событие. В честь этого события сделали такой положительный матч для всех.

— Говорят, что сегодня будет полный стадион.

— Тоже об этом слышал. Феерический плюс, давно футбола не было такого, где можно встретить разных величин звезд.

— Нужно ли таких матчей устраивать больше ?

— Однозначно.

Игроки «Спартака» и «Динамо» в преддверии матча посетили мемориальный парк «Героям Сталинградской битвы».