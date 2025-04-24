Ещенко допускает, что Денисов может играть на другой позиции: «У нас он был опорником или центральным защитником»

Бывший игрок «Спартака» Андрей Ещенко в в комментарии для «СЭ» оценил игру защитника красно-белых Даниила Денисова.

«Пацан — работяга, пытается вперед и назад бежать. Он не атакующий защитник, надо в отборе ему прибавлять. В принципе, эта позиция изначально не его была. Он играл у нас то опорника, то центрального защитника. Там уже главному тренеру решать, где его использовать», — сказал Ещенко «СЭ».

В текущем сезоне Денисов провел 32 матча за «Спартак» во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами.