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Сегодня, 20:05

Гендиректор «Сочи» Рубашко — о травме Мелешина: «Задача выхода в РПЛ остается»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в комментарии для «СЭ» высказался о травме нападающего команды Павла Мелешина.

21-летнему форварду диагностировалиразрыв передней крестообразной связки.

«Нам сейчас нельзя думать о потерях. Перед нами стоит задача выигрывать. Есть игроки, которые должны с честью заменить Павла. Команда — не один игрок. Ответственность с других игроков не снимается. Задача выхода в РПЛ остается. Все это понимают. Это спорт, травмы. От этого никуда не денешься», — сказал Рубашко «СЭ».

Мелешин является воспитанником «Спартака». В сентябре сочинцы арендовали его у красно-белых, а в феврале этого года воспользовались правом выкупа.

В нынешнем сезоне нападающий провел 21 матч во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал одну результативную передачу.

Футбол
РПЛ
Павел Мелешин
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3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 25 13 7 5 53-29 46
6
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
7
 Ростов 25 10 6 9 38-38 36
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
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 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
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 Ахмат 25 4 11 10 23-39 23
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