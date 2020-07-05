«Еще немного и будут две звездочки!» Фанаты «Зенита» празднуют чемпионство

После победы над «Краснодаром» в гостевом матче 26-го тура премьер-лиги (4:2) «Зенит» досрочно завоевал золото. Для питерской команды это второе золото подряд, шестое в России и седьмое в истории (1984, 2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20).

«Зенит» оформил самое раннее чемпионство в истории РПЛ.

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Фанаты радостно отреагировали на чемпионство в социальных сетях клуба:

BetfairClub: Еще немного и у нас будет две звездочки на футболке!!!

smirnova 605 : Будет навсегда Номером один Только Петербург, Только наш «Зенит»

spiridonova__tanya: Волнительно, хоть и очевидно! Поздравляем

maksimmin99: Прям эдакий ращн Ливерпуль

northern_father: Налейте Малкому водки

kewiil: Просто браво, играли будто в пол ноги, но забивали, когда надо, и победили заслуженно

nikolay_offlcial: #ДедСемакздесьглавный

polina.s.9: Зенит — это любовь, любовь с первого взгляда, спасибо за праздник, любимый клуб. ЧЕМПИОНЫ

ivan8946ivanov: Вместе все к той звезде

ivan_massags: У Семака сегодня день удался — и дедом стал,и чемпионом.

«Краснодар» — «Зенит»: все голы матча