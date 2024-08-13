Ерохин — о чемпионской гонке в прошлом сезоне: «Понимал, что «Динамо» будет сложнее. С ними не каждый раз такое происходит»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился мнением о чемпионской гонке в прошлом сезоне.

«Конечно, это был особенный момент, потому что чемпионство решилось в последнем матче. Я понимал, что «Динамо» где-то будет сложнее, потому что на них было давление, с ними не каждый раз такое происходит. То, как развернулись события, уже история. За счет работы и веры мы повернули историю в свою сторону», — сказал Ерохин в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Для клуба из Санкт-Петербурга этот титул стал шестым кряду. На втором месте в таблице расположился «Краснодар», а тройку замкнуло московское «Динамо».