Ерохин — о возможном уходе из «Зенита»: «Ситуация могла сложиться по-разному, но моей целью было играть в Петербурге»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин ответил на вопрос, мог ли он покинуть петербургский клуб.

«Ситуации складывались разные. Многое писали в СМИ, но от меня как от профессионального футболиста требовалось продолжать работать. Ситуация могла сложиться по-разному, но моей целью было играть за «Зенит» и вместе с командой добиваться побед», — сказал Ерохин в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Ерохин выступает за «Зенит» с 2017 года. В общей сложности 34-летний россиянин провел 224 матча за петербуржцев, в которых забил 38 голов и сделал 18 результативных передач.