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Сегодня, 19:27

Еремякин: «Оренбург» подписал всех футболистов, которых хотел видеть»

Алина Савинова
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал переход в команду Мохаммада Горбани и Тимофея Мартыновича.

«Документы о трансферах полузащитника «Сепахана» Мохаммада Горбани и нападающим «Минска» Тимофеем Мартыновым и их личные контракты были подписаны ранее, а сегодня мы официально объявили об их переходе в «Оренбург». Срок контракта иранца составит 3,5 года, а соглашение белорусского форварда рассчитано на три года. Все оформлено и подписано. Если подводить итоги трансферного окна, то «Оренбург» проделал хорошую работу. Мы подписали всех футболистов, которых хотели видеть в нашей команде. Зимняя трансферная кампания для «Оренбурга» закончена», — цитирует Еремякина Sport24.

«Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков в 18 матчах. В первом матче после зимней паузы команда встретится с ЦСКА. Игра пройдет 2 марта в 14.00 по московскому времени.

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Бенхамин Гарре

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 8
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Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

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Александр Соболев

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Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
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Оренбург

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