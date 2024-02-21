Еремякин: «Оренбург» подписал всех футболистов, которых хотел видеть»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал переход в команду Мохаммада Горбани и Тимофея Мартыновича.

«Документы о трансферах полузащитника «Сепахана» Мохаммада Горбани и нападающим «Минска» Тимофеем Мартыновым и их личные контракты были подписаны ранее, а сегодня мы официально объявили об их переходе в «Оренбург». Срок контракта иранца составит 3,5 года, а соглашение белорусского форварда рассчитано на три года. Все оформлено и подписано. Если подводить итоги трансферного окна, то «Оренбург» проделал хорошую работу. Мы подписали всех футболистов, которых хотели видеть в нашей команде. Зимняя трансферная кампания для «Оренбурга» закончена», — цитирует Еремякина Sport24.

«Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков в 18 матчах. В первом матче после зимней паузы команда встретится с ЦСКА. Игра пройдет 2 марта в 14.00 по московскому времени.