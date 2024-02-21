Трахтенберг: «Я убежден, что не надо негативно отзываться о соперниках»

Бывший пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг рассказал о принципах, которыми руководствуется в работе.

«Если написать какие-то строки, что «Локомотив» еле-еле ползет по железной дороге, то от этого больше не придет людей на «Спартак». Я убежден, что не надо негативно отзываться о соперниках», — приводит слова Трахтенберга «РБ Спорт»

После 18 туров «Спартак» занимает 5-е место, набрав 30 очков. В первом матче после окончания зимнего перерыва красно-белые сыграют против «Зенита». Встреча пройдет 3 марта на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 16.30 мск.

Свой последний чемпионский титул московская команда завоевала в сезоне-2016/17.