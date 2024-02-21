«Акрон» арендовал полузащитника ЦСКА Пестова

Полузащитник ЦСКА Макар Пестов на правах аренды перешел в «Акрон», сообщает пресс-служба тольяттинцев.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.

Пестов перебрался в академию ЦСКА в 2018 году. Он провел за молодежную команду армейцев 55 матчей, забил 8 голов и отдал 8 результативных передач.

После 20 туров «Акрон» с 35 очками занимает третье место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.