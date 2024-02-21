«Акрон» арендовал полузащитника ЦСКА Пестова
Полузащитник ЦСКА Макар Пестов на правах аренды перешел в «Акрон», сообщает пресс-служба тольяттинцев.
Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.
Пестов перебрался в академию ЦСКА в 2018 году. Он провел за молодежную команду армейцев 55 матчей, забил 8 голов и отдал 8 результативных передач.
После 20 туров «Акрон» с 35 очками занимает третье место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.
Источник: ФК «Акрон»
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|38
|
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|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
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|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
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|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
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|18
|8
|5
|5
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|29
|
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|8
|4
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|28
|
8
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|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
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|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
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|5
|6
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|
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|18
|5
|6
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|15-19
|21
|
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|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
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|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
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|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
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30 тур
|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
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