"Еременко очень хороший, квалифицированный игрок". Семин - о возможности приобретения хавбека

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал о возможности приобретения полузащитника Романа Еременко, который сменил "Спартак" на "Ростов".

​– Когда Роман Еременко был свободным, "Локомотив" боролся за него?

– Ну мы же не будем разбирать всех, кто был доступен? Еременко очень хороший, квалифицированный игрок. Он пошел в "Ростов", потому что там у него родственные связи есть. Я Романа хорошо знаю, мы его брали в киевское "Динамо", и там он себя хорошо зарекомендовал. Но ситуация сложилась так, что Еременко в "Ростове".

– Вы можете сказать точно: у "Локомотива" нет серьезных приобретений, потому что нет возможности из-за финансов? Или потому что, по вашему мнению, оно не особо и нужно?

– Давайте закончим сезон, а там посмотрим. Есть талантливая молодежь, ребята хорошо себя проявляют. И Леша Миронов, и Рома Тугарев, и Ваня Лапшов. Надеюсь, они и создадут конкуренцию. А по поводу возможностей – задавайте этот вопрос генеральному директору. Ему тяжело сейчас приходится. (Александр Рогулев)