Еременко и Паршивлюк - в старте "Ростова" на матч с "Уралом"

"Ростов" объявил состав на матч 21-го тура премьер-лиги против "Урала". С первых минут встречу начнет хавбек Роман Еременко и защитник Сергей Паршивлюк.

Состав "Ростова": Песьяков, Чернов, Новосельцев, Сигурдссон, Мевля, Паршивлюк, Норманн, Еременко, Зуев, Ионов, Сигурдарсон.

Запасные: Абаев, Хаджикадунич, Попов, Шомуродов, Глебов, Зайнутдинов, Логашов, Плиев, Гацкан, Щадин.

"Ростов" занимает 7-е место в турнирной таблице, имея в активе 29 очков.

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