17:39 | Футбол — РПЛ

Еременко и Паршивлюк - в старте "Ростова" на матч с "Уралом"

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"Ростов" объявил состав на матч 21-го тура премьер-лиги против "Урала". С первых минут встречу начнет хавбек Роман Еременко и защитник Сергей Паршивлюк

Состав "Ростова": Песьяков, Чернов, Новосельцев, Сигурдссон, Мевля, Паршивлюк, Норманн, Еременко, Зуев, Ионов, Сигурдарсон.

Запасные: Абаев, Хаджикадунич, Попов, Шомуродов, Глебов, Зайнутдинов, Логашов, Плиев, Гацкан, Щадин.

"Ростов" занимает 7-е место в турнирной таблице, имея в активе 29 очков.

Ростов - Урал

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 21-й тур. "Динамо" - "Локо" и другие игры
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