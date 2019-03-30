Еременко и Паршивлюк - в старте "Ростова" на матч с "Уралом"

"Ростов" объявил состав на матч 21-го тура премьер-лиги против "Урала". С первых минут встречу начнет хавбек Роман Еременко и защитник Сергей Паршивлюк.
Состав "Ростова": Песьяков, Чернов, Новосельцев, Сигурдссон, Мевля, Паршивлюк, Норманн, Еременко, Зуев, Ионов, Сигурдарсон.
Запасные: Абаев, Хаджикадунич, Попов, Шомуродов, Глебов, Зайнутдинов, Логашов, Плиев, Гацкан, Щадин.
🔥🔥🔥– Football Club Rostov (@rostovfc) 30 марта 2019 г.
Наш состав на игру с "Уралом" #мыростов pic.twitter.com/450YBjVKhQ
"Ростов" занимает 7-е место в турнирной таблице, имея в активе 29 очков.
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