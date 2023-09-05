Эракович ответил на вопрос, почему перешел в «Зенит», а не в «Спартак»

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, почему принял предложение петербургского клуба, а не «Спартака», который интересовался игроком изначально.

«Я выбрал «Зенит» по своим причинам. Это было моим решением, хотя получал предложение и от «Спартака». Журналисты врут, когда говорят, что «Зенит» просто предложил больше денег. Эта команда играет очень качественно. Не знаю, какое предложение было от «Спартака». Было ли предложение от «Локомотива»? От «Локомотива» предложений я не получал», — сказал Эракович «СЭ».

«Зенит» объявил о переходе 20-летнего серба в воскресенье, 23 июля. Футболист подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга по схеме «4+1».

В августе в интервью «СЭ» сербский футболист заявил, что матч против «Спартака» в 5-м туре РПЛ (3:1) не был для него принципиальным.