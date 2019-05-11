"Енисея" - "Краснодар": стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Енисея" и "Краснодара" на матч 28-го тура чемпионата России. Встреча пройдет сегодня на стадионе "Центральный" в Красноярске.

"Енисей": Нестеренко, Ятченко, Гаджибеков, Данченко, Комолов, Комков, Семакин, Зотов, Огуде, Сарр, Соболев.



Запасные: Юрченко, Едапин, Рожков, Кичин, Савичев, Хубулов, Костюков, Кутьин.



"Краснодар": Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Газинский, Каборе, Перейра, Классон, Вандерсон, Ари.



Запасные: Крицюк, Скопинцев, Фьолусон, Стоцкий, Игнатьев, Сулейманов.