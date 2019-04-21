"Енисей" остался вдесятером в матче против "Спартака" из-за травмы Саркисова

"Енисей" остался вдесятером в матче 24-го тура премьер-лиги против "Спартака".
Вышедший на замену нападающий Артур Саркисов получил травму задней поверхности бедра и не смог продолжить встречу. У "Енисея" больше не осталось замен, поэтому команда осталась вдесятером.
Уходит в подтрибунку Саркисов. Задняя поверхность бедра. #СпартакЕнисей 1:0– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 21 апреля 2019 г.
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