21:51 | Футбол — РПЛ

Эмилиано Ригони: " Как для "Зенита", так и для "Спартака", – это принципиально важный матч. Постараемся увезти в Петербург три очка"

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Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони перед матчем 20-го тура чемпионата России со "Спартаком" рассказал, что очень хотел бы забить в такой важной игре и продолжить голевую серию.

– С какими чувствами смотрели игру с "Вильярреалом"?

– Было сложно сидеть на трибуне, зная, что не можешь помочь команде в тот момент. Видел, что партнеры выкладывались полностью и пытались победить. Обидно, что мы проиграли. Нужно сконцентрироваться на чемпионате страны и продолжить борьбу за лидерство.

– Что значит матч со "Спартаком" лично для вас?

– Знаем, что как для "Зенита", так и для "Спартака", – это принципиально важный матч. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы победить, мы мотивированы на сто процентов. Постараемся увезти в Петербург три очка.

– У вас уже есть первый гол в чемпионате. Забить "Спартаку" – это особая цель?

– Очень хотелось бы отличиться в такой важной игре и продолжить голевую серию.

Напомним, что матч "Спартак" – "Зенит" состоится завтра, 17 марта, начало – в 19.00 (мск). "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи

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Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2019-03-16-emiliano-rigoni-khotel-by-otlichitsya-v-igre-so-spartakom-.htm

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