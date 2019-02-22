Эмиль Алиев: "С приходом Дюкова в РФС мы связываем наши самые большие надежды на новый всплеск развития мини-футбола"

Президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев поздравил Александра Дюкова с избранием на пост главы Российского футбольного союза.

– Мы искренне поздравляем Александра Валерьевича Дюкова с избранием на ответственную должность – сказал Алиев. – С его приходом связаны наши самые большие надежды на новый всплеск развития отечественного мини-футбола. Было приятно услышать от нового руководителя РФС положительную оценку и перспективные планы относительно мини-футбола на пресс-конференции, которая состоялась сразу после завершения выборов.

В своем программном выступлении Александр Дюков отметил важность развития массовых, детских, любительских программ, об этом отдельно сказали вице-премьер правительства Российской Федерации Ольга Юрьевна Голодец и министр спорта Павел Анатольевич Колобков, присутствовавшие на конференции. Это позволяет нам надеяться на новый импульс в реализации Общероссийских проектов "Мини-футбол – в школу" и "Мини-футбол – в вузы". В эти проекты вложено много сил и ресурсов, огромный вклад в их становление внес предыдущий руководитель РФС Виталий Леонтьевич Мутко, и нам было приятно, что его роль в нашем футболе была особенно отмечена Александром Дюковым – это говорит о преемственности в управлении.

Также мы вправе рассчитывать на дальнейшее развитие профессионального мини-футбола, особенно это касается северных регионов нашей страны и регионов присутствия компании "Газпром нефть".

Также я хочу поблагодарить участников конференции и лично вице-президента РФС Сергея Геннадьевича Прядкина за высокую оценку выступления наших девушек на первом чемпионате Европы по мини-футболу в Португалии. Этот результат действительно имеет высокую ценность для нас всех.