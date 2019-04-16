Электрик кафе: "Я узнал Кокорина и Мамаева. Вечером смотрел футбол, а утром они уже были в ресторане. Был очень удивлен"

В здании Пресненского суда в Москве допрашивается свидетель Александр, который является электриком в кафе "Кофемания". Вопросы ему задавали судья и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев.
Сегодня проходит заседание по делу с участием нападающего "Зенита"Александра Кокорина, его брата Кирилла, Мамаева и футбольного тренера Александра Протасовицкого.
– Компания за столом располагалась?
– Сидела за длинным столом. Кто-то, может, и стоял.
– Обратили внимание, что компания ведет себя шумно. Это необычное поведение?
– Для этого дня и времени суток очень шумно.
– Когда поднялись наверх вместе с сотрудником охраны, вы пошли с ним?
– Следом за ним поднялся посмотреть, что там происходит с имуществом.
– Вы описали ситуацию как перебранку между компанией молодых людей и двумя мужчинами в костюмах.
– Да.
– В чем суть конфликта?
– Не знаю.
– Какие действия ребята предпринимали?
– Не помню.
– Тон?
– Очень все громко было.
– Мужчины отвечали?
– Не слышал их.
– А официанты как себя вели?
– Пытались погасить конфликт. Успокаивали ребят.
– А другие посетители?
– Да, в соседнем помещении был мужчина, девушка зачем-то плеснула в него водой.Дополнительный вопрос от Мамаева.
– Вы нас узнали, когда пошли на веранду?
– Да. Вечером смотрел футбол Зенит – Краснодар, а утром увидел вас в ресторане. Был очень удивлен! Как так быстро?!
– А что я делал?
– Не могу описать.
– Просто вы не видели, что я делал.
– Не видел.
– Вы общались с сотрудниками кафе, когда мы ушли? – уточняющий вопрос от Мамаева.
– Да.
– Говорил ли кто-то про предварительный сговор? Про том, что мы что-то замышляли?
– Нет, я не обсуждал это и ничего не слышал. (Дмитрий Зеленов)