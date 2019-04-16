Электрик кафе: "Я узнал Кокорина и Мамаева. Вечером смотрел футбол, а утром они уже были в ресторане. Был очень удивлен"

В здании Пресненского суда в Москве допрашивается свидетель Александр, который является электриком в кафе "Кофемания". Вопросы ему задавали судья и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев​.

Сегодня проходит заседание по делу с участием нападающего "Зенита"Александра Кокорина, его брата Кирилла, Мамаева​ и футбольного тренера Александра Протасовицкого.

– Компания за столом располагалась?

– Сидела за длинным столом. Кто-то, может, и стоял.

– Обратили внимание, что компания ведет себя шумно. Это необычное поведение?

– Для этого дня и времени суток очень шумно.

– Когда поднялись наверх вместе с сотрудником охраны, вы пошли с ним?

– Следом за ним поднялся посмотреть, что там происходит с имуществом.

– Вы описали ситуацию как перебранку между компанией молодых людей и двумя мужчинами в костюмах.

– Да.

– В чем суть конфликта?

– Не знаю.

– Какие действия ребята предпринимали?

– Не помню.

– Тон?

– Очень все громко было.

– Мужчины отвечали?

– Не слышал их.

– А официанты как себя вели?

– Пытались погасить конфликт. Успокаивали ребят.

– А другие посетители?

– Да, в соседнем помещении был мужчина, девушка зачем-то плеснула в него водой.Дополнительный вопрос от Мамаева.

– Вы нас узнали, когда пошли на веранду?

– Да. Вечером смотрел футбол Зенит – Краснодар, а утром увидел вас в ресторане. Был очень удивлен! Как так быстро?!

– А что я делал?

– Не могу описать.



– Просто вы не видели, что я делал.

– Не видел.



– Вы общались с сотрудниками кафе, когда мы ушли? – уточняющий вопрос от Мамаева.

– Да.

– Говорил ли кто-то про предварительный сговор? Про том, что мы что-то замышляли?

– Нет, я не обсуждал это и ничего не слышал. (Дмитрий Зеленов)

Суд Кокорина и Мамаева. Новый день. Live!