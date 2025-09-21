«Краснодар» — «Зенит»: трансляция матча РПЛ начнется в 19.30 мск

«Краснодар» и «Зенит» сыграют в 9-м туре чемпионата России в воскресенье, 21 сентября. Игра состоится на «Ozon Арене» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

21 сентября 2025, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями противостояния «Краснодар» — «Зенит» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.

По итогам 8-ти туров премьер-лиги команда из Краснодара набрала 19 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые с 13-ю баллами располагаются на шестой строчке в чемпионате России.