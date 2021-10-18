В районе стадиона «Урала» обнаружено превышение концентрации вредных веществ. Вчера команда играла с ЦСКА

Главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко рассказала ТАСС, что в нескольких района Екатеринбурга обнаружено превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ.

Один из этих районов — Верх-Исетский, там находится стадион «Екатеринбург Арена» и вчера, 17 октября, «Урал» принимал ЦСКА (0:1) в матче 11-го тура Тинькофф Чемпионата России.

По словам Шепоренко, смог в Екатеринбурге прогнозируется до конца октября. В календаре «Урала» нет домашних игр до 7 ноября (против «Зенита»).