В районе стадиона «Урала» обнаружено превышение концентрации вредных веществ. Вчера команда играла с ЦСКА
В районе стадиона «Урала» обнаружено превышение концентрации вредных веществ
10:00
Главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко рассказала ТАСС, что в нескольких района Екатеринбурга обнаружено превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ.
Один из этих районов — Верх-Исетский, там находится стадион «Екатеринбург Арена» и вчера, 17 октября, «Урал» принимал ЦСКА (0:1) в матче 11-го тура Тинькофф Чемпионата России.
По словам Шепоренко, смог в Екатеринбурге прогнозируется до конца октября. В календаре «Урала» нет домашних игр до 7 ноября (против «Зенита»).
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