Экс-жена Аршавина Барановская заявила, что ее сын настоящий спартаковец

Экс-жена нападающего сборной России Андрея Аршавина Юлия Барановская в разговоре с «СЭ» объяснила, почему ее сын выходил на поле с футболистом «Спартака» в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:1).

«Я очень счастлива, что мой сын сегодня выходил на поле «Открытии Банк Арены» вместе с футболистом «Спартака». Можно ли назвать это посвящением в спартаковцы? Конечно, он уже давно настоящий спартаковец! Кроме того, Арсений же еще ходит заниматься футболом в академию «Спартака» — значит спартаковец», — сказала Барановская «СЭ».

Аршавин-младший с ноября 2020-го занимается в академии красно-белых. Вчера перед началом матча он вывел на поле полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса.

«Спартак» с 38 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Зенит», досрочно ставший чемпионом страны, идет на первой строчке с 65 очками.