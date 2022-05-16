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Судейство

Сегодня, 11:20

Орлов оценил судейство Кукуяна в матче «Спартак» — «Зенит»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Павел Кукуян.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился своим мнением о работе судей в матче 29-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» (1:1).

— Судейство Кукуяна? Почему он лишил Малкома гола, поставил этот пенальти? Ну дай доиграть эпизод до конца! Все же об этом говорят, есть рекомендации. Непонятно... Все как-то недоработали сегодня. И футболисты, и судьи. Нет, по качеству футбола этот матч, думаю, быстро забудут...

В конце матча «Спартак» — «Зенит» Кукуян назначил пенальти в ворота красно-белых после вмешательства ВАР. Андрей Мостовой реализовал 11-метровый и сравнял счет.

Зенитовец Артем Дзюба (слева) в матче против &quot;Спартака&quot; вышел на замену. «Спартак» — молодец, не проиграл. А для Дзюбы сейчас очень тяжелый момент в карьере". Мнение Орлова

РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
Павел Кукуян
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1
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 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
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ЦСКА – Ростов
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Гамид Агаларов

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Дмитрий Полоз

Ростов

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Федор Смолов

Динамо

 12
П
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Далер Кузяев

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 7
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Реми Кабелла

Краснодар

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И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

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 23 1 4
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

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