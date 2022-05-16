Орлов оценил судейство Кукуяна в матче «Спартак» — «Зенит»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился своим мнением о работе судей в матче 29-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» (1:1).

— Судейство Кукуяна? Почему он лишил Малкома гола, поставил этот пенальти? Ну дай доиграть эпизод до конца! Все же об этом говорят, есть рекомендации. Непонятно... Все как-то недоработали сегодня. И футболисты, и судьи. Нет, по качеству футбола этот матч, думаю, быстро забудут...

В конце матча «Спартак» — «Зенит» Кукуян назначил пенальти в ворота красно-белых после вмешательства ВАР. Андрей Мостовой реализовал 11-метровый и сравнял счет.