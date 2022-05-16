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«Реал» представил новую домашнюю форму на следующий сезон

Виктория Кравченко
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Форма «Реала» на сезон-2022/23.
Фото Сайт «Реала»
Форма «Реала» на сезон-2022/23.
Фото Сайт «Реала»
Форма «Реала» на сезон-2022/23.
Фото Сайт «Реала»
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Мадридский «Реал» на официальном сайте презентовал новую домашнюю форму на сезон-2022/23.

Основной цвет комплекта — белый, полосы на плечах выполнены в фиолетовом цвете. Воротник футболки выполнен с фиолетовыми элементами.

На комплект нанесен специальный логотип в честь 120-летия «Реала». Мадридцы по итогам текущего сезона стали чемпионами Испании.

Форма "Реала" на сезон-2022/23. Фото Сайт "Реала"
Форма «Реала» на сезон-2022/23.
Сайт «Реала»
Форма "Реала" на сезон-2022/23. Фото Сайт "Реала"
Форма «Реала» на сезон-2022/23.
Сайт «Реала»

Источник: https://www.realmadrid.com/en/news/2022/05/16/the-new-jersey-for-the-2022-23-season
Футбол
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3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
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 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
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 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
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 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
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 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
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 Урал 29 7 9 13 25-34 30
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 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
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 - : -
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