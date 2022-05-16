«Реал» представил новую домашнюю форму на следующий сезон

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Мадридский «Реал» на официальном сайте презентовал новую домашнюю форму на сезон-2022/23.

Основной цвет комплекта — белый, полосы на плечах выполнены в фиолетовом цвете. Воротник футболки выполнен с фиолетовыми элементами.

На комплект нанесен специальный логотип в честь 120-летия «Реала». Мадридцы по итогам текущего сезона стали чемпионами Испании.

Форма «Реала» на сезон-2022/23. Сайт «Реала»