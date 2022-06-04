Экс-вратарь «Зенита» Малафеев рассказал, готов ли он вернуться в профессиональный спорт

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев ответил на вопрос, готов ли он вернуться в профессиональный спорт.

«Я? Зачем? Нет, я, в принципе, в неплохой форме, конечно. Но для высоких результатов уже, наверное, тяжеловато. А так для себя я собираюсь заниматься спортом всю оставшуюся жизнь, пока смогу. Потому что он действительно закаляют, прибавляет настроения, да и в принципе хорошо выглядеть приятно», — заявит Малафеев «Спорт День за Днем».

4 июня Малафеев примет участие в велогонке LA STRADA. Он выбрал дистанцию 20 километров и поедет, по его словам, на велосипеде своего старшего сына Максима.

Екатерина Малафеева, бывшая супруга Вячеслава, поедет 80 километров.