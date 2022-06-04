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Каттани о победе «Спартака» в Кубке: «Счастливые заполненные «Лужники» — наверное, самый лучший момент в моей карьере»

Каттани назвал победу «Спартака» в Кубке на «Лужниках» одним из самых счастливых моментов в карьере
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал о своих впечатлениях от победы красно-белых в финале БЕТСИТИ Кубка России над «Динамо» (2:1).

«Я бы, в первую очередь, хотел сказать не о «Спартаке», а о Москве. Прекрасный город! И впервые за долгое время тут хорошая погода. Работа непростая, но я вспоминаю «Лужники», ту атмосферу, стадион, который был почти полностью красно-белым! Потрясающе! Работаем дальше.
Сразу по приезде я говорил, что хочу помочь «Спартаку» снова одерживать победы. И когда я видел счастливые заполненные «Лужники», это был, наверное, самый счастливый момент в моей футбольной карьере. И я очень хочу видеть всех этих людей снова счастливыми», — сказал Каттани на мероприятии на теплоходе, посвященном празднованию столетия клуба.

Матч «Спартак» — «Динамо» проходил 29 мая в Москве на стадионе «Лужники».

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания 1
Португалия 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия 1
Нидерланды 4
Матч завершен

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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