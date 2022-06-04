Шишкин: «Настоящий уровень Мартинса проявится тогда, когда «Спартак» будет бороться за более высокие места»

Бывший защитник московского «Спартака» Роман Шишкин прокомментировал новость о том, что клуб подписал четырехлетнее соглашение с опорным полузащитником Кристофером Мартинсом.

— Учитывая, что многие иностранцы сейчас вообще уезжают из России в связи с последними событиями, а тут он Мартинс продлевает контракт, да еще и на четыре года... Это удивительно. Видно, что футболист он способный, виден его уровень, что он еще может развиваться. Все игры провел стабильно. Приобретался он как опорный полузащитник, но видно, что может подключаться вперед, гол один забил, отдавал голевые передачи. Берет стабильностью, работоспособностью. Хотя пока тяжело сказать, какую роль он сыграет в нынешнем «Спартаке», — сказал Шишкин «РБ Спорт».

— Что вы имеете в виду?

— Когда «Спартак» усилится и будет бороться за более высокие места, там и проявится и его настоящий уровень, ни потенциальные лидерские качества. Еще такой момент — он выбил из состава Зобнина, игрока сборной России, который долгие годы выступал за «Спартак». Понятно, что Роман уже не в том возрасте, но тем не менее. Так что я думаю, в этом подписании контракта больше плюсов, чем минусов.

Последние полгода футболист из Люксембурга выступал за красно-белых на правах аренды.