Источник: экс-хавбек «Оренбурга» Башич станет игроком «Торпедо»

Бывший полузащитник «Оренбурга» Иван Башич продолжит карьеру в московском «Торпедо», сообщает журналист Лоренцо Лепоре.

По информации источника, 23-летний босниец проходит медицинское обследование перед завершением перехода.

7 июня «Оренбург» объявил об уходе Башича по окончании контракта. Он выступал за команду с лета 2022 года.

В прошедшем сезоне хавбек провел 32 матча во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1,2 миллиона евро.