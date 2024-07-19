Полузащитник «Крыльев» Рахманович может восстановиться к матчу 2-го тура против «Ростова»
Как стало известно «СЭ», полузащитник «Крыльев Советов» Амар Рахманович, пропускающий матч 1-го тура РПЛ против «Зенита», может восстановиться к игре 2-го тура с «Ростовом».
Футболист получил повреждение голеностопа в контрольном матче против «Химок» 13 июля.
Ранее стало известно, что Рахманович примет участие в автограф-сессии для болельщиков самарцев перед матчем с «Зенитом».
В 1-м туре «Крылья» сыграют дома 20 июля против «Зенита», во 2-м туре самарский клуб 26 июля примет «Ростов».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0-0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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30 тур
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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