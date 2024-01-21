Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 23:26

Экс-тренер сборной Игнатьев назвал имя одного из самых перспективных игроков России

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал, что трансфер Никиты Салтыкова из «Крыльев Советов» в «Локомотив» поможет игроку и его новой команде.

Салтыков подписал контракт со московским клубом в январе 2024 года, но весеннюю часть сезона проведет в аренде в самарской команде.

«Крылья Советов» показывают хорошую и содержательную игру, Салтыков — один из тех, кто разукрашивает эту команду. У Никиты большие перспективы, он и в молодежной сборной хорошо себя проявлял, и в «Акроне». Второй момент — все эти ребята из «Крыльев Советов», которые перешли в «Локомотив» — Пиняев, Сарвели, Глушенков, примерно одинаково понимают футбол, у них много общего, благодаря чему Салтыкову будет гораздо проще адаптироваться и влиться в коллектив. Думаю, что это очень состоятельный переход, который поможет всем сторонам", — заявил Игнатьев «Гезете.ru».

Салтыков играет в составе «Крыльев Советов» с лета 2023 года. В текущем сезоне он провел 17 игр РПЛ, отметившись четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/01/21/22159855.shtml
ФК Локомотив (Москва)
Борис Игнатьев
Никита Салтыков
0
Читайте также
Капитан «Вашингтона» Овечкин не набрал очков впервые за 8 матчей в НХЛ
Базылюк выиграла личный турнир на чемпионате России по прыжкам
В Ленобласти ввели режим повышенной готовности для критической инфраструктуры
Выживший при крушении Falcon 10 в Афганистане добрался до села и попросил помощи
Генсек ООН строго осудил удар ВСУ по рынку в Донецке
Четыре человека погибли в результате стрельбы в штате Иллинойс
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Игнатьев объяснил уход Кругового в ЦСКА из «Зенита»
Радимов рассказал, какой игрок нужен «Спартаку»
Дьяков поделился мнением о возможном уходе Абаскаля из «Спартака»
Бышовец не считает, что «Зенит» сильно усилился в зимнее трансферное окно
Дубль Облякова принес ЦСКА разгромную победу над «Сохаром»
Радимов отреагировал на трансфер Севикяна из «Пари НН» в «Ференцварош»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Радимов: «Не удивлюсь, если «Динамо» в это трансферное окно никого не подпишет»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости