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Радимов: «Не удивлюсь, если «Динамо» в это трансферное окно никого не подпишет»

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Бывший игрок «Динамо», тренер Владислав Радимов высказался об отсутствии трансферов у бело-голубых в зимнее трансферное окно.

«Ну почему «Динамо» молчит — они же продлили контракт с Лещуком! (Смеется.) А так я думаю, что они сделают ставку на следующий год, а в этом у них достаточно хороший состав. Ну и летом игроки были приобретены с опозданием — я думаю, Личка хочет посмотреть воочию, как это все выглядит, провести сбор, а дальше уже принимать решение. Не удивлюсь, если «Динамо» в это окно никого не подпишет», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

В зимнее трансферное окно московский клуб не приобрел ни одного игрока.

После 18 туров «Динамо» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 6 очков.

Источник: РБ Спорт
Владислав Радимов
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Локомотив

 6
Александр Соболев

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Спартак

 5
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Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

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