Ловчев рассказал, что думает по поводу позднего выхода «Спартака» из отпуска

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев рассказал, что думает по поводу позднего выхода московского клуба из отпуска.

«Любой тренер, уходя в отпуск, расписывает, как провести предсезонку, какие игры ему нужны. Я не могу быть объективен, потому что в наше время было по-другому. Мы начинали играть только в апреле, а сейчас раньше. Говорить что-то будем, когда возобновится сезон, по результатам», — цитирует Ловчева Metaratings.ru

Игроки «Спартака» вместе с тренерским штабом вышли после каникул 19 января. 22 января после прохождения медицинского обследования футболисты отправятся на сбор в Дубай (ОАЭ). Первый контрольный спарринг подопечные Гильермо Абаскаля проведут 3 февраля против «Аль-Джазиры».