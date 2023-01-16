Футбольный менеджер Сафонов назвал сумму возможного трансфера Сафонова в «Зенит»

Футбольный менеджер Алексей Сафонов оценил шансы на переход голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «Зенит».

«Не думаю, что вообще «Краснодар» хочет опускать Сафонова. Сумма возможного трансфера? Где-то 25-30 миллионов? Думаю, что для «Газпрома» все реально. Просто я не уверен, что Галицкий захочет. Он берет тренера иностранца, выстраивает команду. Не вижу смысла для «Зенита». Они и с этими вратарями чемпионами становятся. Есть ли смысл ему переходить в «Зенит» без еврокубков? Тоже не вижу особого смысла. По деньгам Галицкий может любые дать», — приводит слова Сафонова «Спорт День за Днем».

23-летний вратарь выступает за «Краснодар» с января 2019 года. В нынешнем сезоне он провел 19 матчей, пропустил 31 мяч и шесть раз отстоял на ноль.