Нобоа сообщил, что может возобновить процесс получения паспорта РФ

Бывший полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа в интервью «СЭ» объяснил, почему приостановил процесс получения российского гражданства.

«Документы нужно было делать сейчас, в феврале-марте. А теперь я в Эквадоре, поэтому не могу подписать их. В этом и есть причина приостановки. Возможно, в будущем снова займусь этим», — сказал Нобоа «СЭ».

24 января «Сочи» объявил, что 38-летний хавбек возвращается в Эквадор и продолжит карьеру в «Эмелеке», в составе которого он дебютировал на профессиональном уровне в 2004 году.

За сочинский клуб Нобоа выступал с 2019 года. До этого полузащитник играл в РПЛ за «Рубин», «Зенит», «Ростов» и московское «Динамо».