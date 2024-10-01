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Экс-спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «Скучаю ли по работе? Ни в коем случае»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, скучает ли он по по работе в футболе.

Ранее Андреев посетил матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Локомотив» — «Оренбург» (2:1).

«Теперь ходить на футбол — супер. Без нервов. Скучаю ли по работе? Ни в коем случае», — сказал Андреев «СЭ».

Андреев был уволен из клуба 2 сентября в связи с 3-летней дисквалификацией (2 года — условно) со стороны комитета по этике РФС. Функционер был наказан за агрессивное поведение и попытку физического воздействия на судейскую бригаду матча 5-го тура РПЛ «Ростов» — «Оренбург» (3:2).

Дмитрий Андреев
ФК Оренбург
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4
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