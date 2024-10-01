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Радимов: «Ни Маркиньос, ни Абена — не усиление для «Спартака»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов считает, что трансферная политика руководства «Спартака» пока себя не оправдала.

«Маркиньос — ну это комедия какая-то, Бонгонда играет в свою игру. Ему никто почему-то не объясняет, что есть коллективный футбол. Абена попал в чемпионат явно выше уровнем. Я считаю, что те, кто покупал этих игроков, они покупали лишь бы купить. Это не усиление: ни Маркиньос, ни Абена...» — приводит «РБ Спорт» слова Радимова.

24-летний Коста Маркиньос и 29-летний Миенти Абена перешли в августе в «Спартак» из «Ференцвароша».

Источник: РБ Спорт
Владислав Радимов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Миенти Абена
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 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
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 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
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 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
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 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
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 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
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 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
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