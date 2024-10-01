Радимов: «Ни Маркиньос, ни Абена — не усиление для «Спартака»

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов считает, что трансферная политика руководства «Спартака» пока себя не оправдала.

«Маркиньос — ну это комедия какая-то, Бонгонда играет в свою игру. Ему никто почему-то не объясняет, что есть коллективный футбол. Абена попал в чемпионат явно выше уровнем. Я считаю, что те, кто покупал этих игроков, они покупали лишь бы купить. Это не усиление: ни Маркиньос, ни Абена...» — приводит «РБ Спорт» слова Радимова.

24-летний Коста Маркиньос и 29-летний Миенти Абена перешли в августе в «Спартак» из «Ференцвароша».