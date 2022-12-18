Камоцци назвал Соболева игроком года в РПЛ

Экс-советник Леонида Федуна Франко Камоцци в комментарии для «СЭ» назвал лучшего игрока уходящего года в РПЛ.

«Кого бы я назвал игроком года в РПЛ? Соболева», — сказал Камоцци «СЭ».

В этом сезоне на счету Соболева 22 матча за «Спартак» , 9 голов и 7 результативных передач.