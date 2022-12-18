Йоканович о смерти Михайловича: «Синиша был очень сильным мужчиной и достойно перенес последнее испытание»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович в комментарии для «СЭ» высказался о смерти экс-игрока сборной Югославии и тренера Синиши Михайловича.

«Мы были очень близкими друзьями. Вместе начинали нашу профессиональную карьеру в «Войводине», становились с ней чемпионами бывшей Югославии, 14 лет играли бок о бок. Столько всего пережили вместе с момента нашего знакомства... Очень грустно. Синиша был очень сильным мужчиной и достойно перенес последнее испытание. Это большая потеря для его семьи, для сербского, итальянского, мирового футбола. Для всех нас», — сказал Йоканович.

О смерти Михайловича стало известно 16 декабря. В последние годы серб боролся с лейкемией и при этом продолжал тренировать итальянскую «Болонью», которую покинул осенью этого года.