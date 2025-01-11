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Сегодня, 19:45

Экс-президент «Локомотива» считает, что Одемвингие способен тренировать в России

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в комментарии «СЭ» отреагировал на желание экс-игрока команды Питера Одемвингие возглавить сборную России.

«Много общались с ним. Знаю, что Питер любит Россию. Не удивлюсь, если он вернется и где-то будет работать. Он великолепно владеет русским языком. Если он приедет работать, может принести пользу российскому футболу. Не знаю, доверят ли ему сборную. Но поработать он в России может», — сказал Наумов «СЭ».

Ранее 43-летний нигериец российского происхождения в интервью BBC заявил, что мечтает поработать с национальными сборными как тренер.

Одемвингие родился в Ташкенте, а детство провел в России, где тренировался в академиях «КАМАЗА» и ЦСКА. Карьеру он начал на родине отца в Нигерии, но в 2007-2010 годах играл за московский «Локомотив». Также нападающий известен по выступлениям за «Лилль» и «Вест Бромвич».

Питер Одемвингие
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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