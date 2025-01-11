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Сегодня, 20:02

Источник: «Спартак» может расторгнуть контракт с Селиховым в зимнее трансферное окно

Камила Абдурахманова
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«Спартак» может расторгнуть контракт с голкипером Александром Селиховым по ходу зимнего трансферного окна, сообщает Metaratings.ru.

В текущем сезоне Селихов сыграл за «Спартак» 8 матчей, пропустив 7 голов. Трижды он отстоял свои ворота «на ноль». Его действующий контракт с клубом заканчивается летом 2025 года.

По информации Metaratings.ru, появившейся в сентябре 2024 года, «Спартак» не планирует продлевать контракт с Селиховым. Однако в контракте игрока есть опция автоматического продления, если он сыграет определенное количество матчей в сезоне.

Сейчас 30-летний вратарь включен в список футболистов, которые поедут на первый зимний тренировочный сбор «Спартака». При этом клуб активно ищет ему замену. Потенциальный новичок не должен быть легионером в РПЛ.

Источник: Metaratings.ru
Александр Селихов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
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 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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