Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Слуцкий упустил нить управления. Вылет «Рубина» станет потерей для РПЛ»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил ситуацию «Рубина» в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после поражения от москвичей (0:1).

После 28 матчей казанская команда находится на 13-м месте (29 очков) в чемпионате России.

«Мне кажется, Слуцкий в какой-то момент упустил нить управления командой. У него была излишняя эмоциональность, он увлекся наездами на судей. Это всегда мешает в работе. Вместо того, чтобы заниматься внутренними проблемами, он искал внешние. Мне бы не хотелось вылета «Рубина», потому что Казань — футбольный город. Там отличная инфраструктура, хорошо работает школа. Это будет потерей для РПЛ», — сказал Наумов «СЭ».

Также функционер оценил перспективы Леонида Слуцкого в казанском клубе.

«Руководители говорили, что у него большой кредит доверия, но одно дело говорить, а другое — действовать. Думаю, над Слуцким тучи сгустились. Мне кажется, даже если «Рубин» сохранит прописку, у руководителей останется вопрос, стоит ли с ним продлевать контракт», — добавил Наумов.

В следующем матче «Рубин» встретится на выезде с «Уралом». Встреча состоится 15 мая в 14:00 по московскому времени.