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Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Слуцкий упустил нить управления. Вылет «Рубина» станет потерей для РПЛ»

Экс-президент «Локомотива» Наумов считает, что Слуцкий увлекся обсуждением судейства
Сергей Федоров
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил ситуацию «Рубина» в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после поражения от москвичей (0:1).

После 28 матчей казанская команда находится на 13-м месте (29 очков) в чемпионате России.

«Мне кажется, Слуцкий в какой-то момент упустил нить управления командой. У него была излишняя эмоциональность, он увлекся наездами на судей. Это всегда мешает в работе. Вместо того, чтобы заниматься внутренними проблемами, он искал внешние. Мне бы не хотелось вылета «Рубина», потому что Казань — футбольный город. Там отличная инфраструктура, хорошо работает школа. Это будет потерей для РПЛ», — сказал Наумов «СЭ».

Также функционер оценил перспективы Леонида Слуцкого в казанском клубе.

«Руководители говорили, что у него большой кредит доверия, но одно дело говорить, а другое — действовать. Думаю, над Слуцким тучи сгустились. Мне кажется, даже если «Рубин» сохранит прописку, у руководителей останется вопрос, стоит ли с ним продлевать контракт», — добавил Наумов.

В следующем матче «Рубин» встретится на выезде с «Уралом». Встреча состоится 15 мая в 14:00 по московскому времени.

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Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
0
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2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
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 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
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