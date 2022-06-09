Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на возможный переход защитника Мацея Рыбуса в «Спартак».

«Для «Локомотива» Рыбус стар, у них курс на молодых игроков. Его можно было назвать предателем, если бы он был российским футболистом. Для «Спартака» такой футболист большой плюс. Но у них есть Хлусевич — он моложе и сильнее. Это неплохой вариант для «Спартака». Больше чем «Спартак» Рыбусу в Европе никто бы не дал. Селекционная служба «Спартака» сработала хорошо», — сказал Наумов «СЭ».

Рыбус перешел в «Локомотив» в июле 2017 года. В составе команды он дважды выигрывал Кубок России, а также по одному разу становился чемпионом и обладателем Суперкубка страны. На его счету 3 гола и 12 результативных передач в 136 матчах за железнодорожников.