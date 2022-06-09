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Наумов — о возможном переходе Рыбуса в «Спартак»: «Селекционная служба клуба сработала хорошо»

Экс-президент «Локомотива» отреагировал на возможный переход Рыбуса в «Спартак»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на возможный переход защитника Мацея Рыбуса в «Спартак».

«Для «Локомотива» Рыбус стар, у них курс на молодых игроков. Его можно было назвать предателем, если бы он был российским футболистом. Для «Спартака» такой футболист большой плюс. Но у них есть Хлусевич — он моложе и сильнее. Это неплохой вариант для «Спартака». Больше чем «Спартак» Рыбусу в Европе никто бы не дал. Селекционная служба «Спартака» сработала хорошо», — сказал Наумов «СЭ».

Рыбус перешел в «Локомотив» в июле 2017 года. В составе команды он дважды выигрывал Кубок России, а также по одному разу становился чемпионом и обладателем Суперкубка страны. На его счету 3 гола и 12 результативных передач в 136 матчах за железнодорожников.

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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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Ростов

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П
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Далер Кузяев

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Реми Кабелла

Краснодар

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И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Горан Чаушич

Горан Чаушич

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