Ринат Дасаев назвал лучшего голкипера в мире

Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев на мероприятии, посвященном 100-летию московского клуба рассказал, кто является лучшим голкипером в мире.

— По моему мнению, Акинфеев и сейчас достоен играть в сборной.

— Кто лучший вратарь в мире? Вот Ребов назвал Буффона, чем удивил.

— У Буффона было свое время, но сейчас Куртуа, благодаря которому «Реал» выиграл Лигу чемпионов. Есть еще и Доннарумма. Но сейчас не только в мире, но в РПЛ меньше конкуренция, чем было в наше время.