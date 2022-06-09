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Источник: Рыбус подпишет контракт со «Спартаком» на один год с возможностью продления еще на сезон

Анна Горшкова
Корреспондент
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Экс-игрок «Локомотива» Мацей Рыбус подпишет контракт со «Спартаком» на 1 год с возможностью пролонгации еще на сезон, сообщает Metaratings.ru.

Ранее о том, что игрок может продолжить карьеру в стане красно-белых сообщило польское издание Interia.

9 июня Рыбус сообщил, что покинул московский клуб.

Защитник перешел в «Локомотив» в июле 2017 года. В составе команды он дважды выигрывал Кубок России, а также по одному разу становился чемпионом и обладателем Суперкубка страны. На его счету 3 гола и 12 результативных передач в 136 матчах за железнодорожников.

Источник: https://metaratings.ru/news/rybus-podpishet-kontrakt-so-spartakom-na-odin-god-s-vozmozhnostyu-prodleniya-eshche-na-sezon-1285965/
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