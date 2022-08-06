Семак — о матче с «Ахматом»: «Наверное, результат справедлив»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 4-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).

- Тяжелая игра, как и ожидали. В первом тайме играли в равных составах, владели преимуществом. Но, к сожалению, в обороне сыграли далеко не безупречно, в отличие от предыдущих матчей.

Одна из ошибок привела к удалению. В меньшинстве играть гораздо сложнее, но во втором тайме мы создавали моменты.

Могли и пропустить, и забить. Хороший момент был у Малкома. Наверное, результат справедлив. В обороне сыграли не так, как хотели бы.

- Сегодня великий «Зенит» выстроил такую китайскую стену, о какой английский автобус не мечтает. С чем это связано? Так удаление повлияло? - спросили Семака.

- Конечно, удаление одного игрока очень серьезно влияет на ход матчей. А в первом тайме «Ахмат» выставил бетонный автобус у своих ворот, и вскрывать его было достаточно сложно.

«Зенит», набравший восемь очков, занимает третье место в турнирной таблице и отстает от лидирующих ЦСКА и «Спартака» на два очка.