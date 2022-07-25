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Экс-президент «Локомотива» о травме Фассона: «Здесь возникает вопрос о закрытии «Казанки»

Наумов отреагировал на информацию о травме защитника «Локомотива» Фассона
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Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о травме защитника команды Лукаса Фассона.

«Защитник хорошо провел себя в первых играх. Конечно, травма серьезная, но главное — это характер, он молодой игрок. Мы привозили Гильерме в раннем возрасте, когда ему было семнадцать лет и он дважды рвал крестообразные связки. Но Гильерме со всем справился. Кто должен заменить Фассона? Магкеев отлично себя проявил в последнем матче, он должен получать игровую практику. И Мампасси тоже должен получить свой шанс. Здесь возникает вопрос о закрытии «Казанки». Теперь нельзя наигрывать там игроков или выращивать новых. Теперь нужно искать нового защитника, который может помочь «Локомотиву», — сказал Наумов корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Лукас Фассон этим летом перешел в «Локомотив» из «Атлетико Паранаэнсе» за три миллиона евро. Центральный защитник получил повреждение в матче второго тура чемпионата России против «Ростова» (2:2).

ФК Локомотив (Москва)
Лукас Фассон
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