Экс-президент «Локомотива» о травме Фассона: «Здесь возникает вопрос о закрытии «Казанки»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о травме защитника команды Лукаса Фассона.

«Защитник хорошо провел себя в первых играх. Конечно, травма серьезная, но главное — это характер, он молодой игрок. Мы привозили Гильерме в раннем возрасте, когда ему было семнадцать лет и он дважды рвал крестообразные связки. Но Гильерме со всем справился. Кто должен заменить Фассона? Магкеев отлично себя проявил в последнем матче, он должен получать игровую практику. И Мампасси тоже должен получить свой шанс. Здесь возникает вопрос о закрытии «Казанки». Теперь нельзя наигрывать там игроков или выращивать новых. Теперь нужно искать нового защитника, который может помочь «Локомотиву», — сказал Наумов корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Лукас Фассон этим летом перешел в «Локомотив» из «Атлетико Паранаэнсе» за три миллиона евро. Центральный защитник получил повреждение в матче второго тура чемпионата России против «Ростова» (2:2).