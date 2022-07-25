Президент РФС Александр Дюков оформил карту болельщика

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оформил карту болельщика, которая начала действовать с лета 2022 года, информирует ТАСС.

«Александр Валерьевич действительно получил карту болельщика на общих основаниях в одном из московских МФЦ», — сообщили в службе коммуникаций РФС.

С июля этого года карта болельщика нужна для прохода на матчи чемпионата России на стадионах в пяти городах — Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. С декабря система заработает на всех стадионах РПЛ.