Гендиректор «Уфы» Газизов не владеет информацией об отказе РПЛ выплачивать спонсорские деньги

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что РПЛ отказывается выплатить башкирскому клубу спонсорские деньги.

«Я такую информацию не знаю. Про это я ничего пока не знаю. Может, что-то такое и было, но лично я не видел», — цитирует Газизова «Спорта День за Днем».

По итогам сезона-2021/22 «Уфа» заняла 14-е место в РПЛ. В стыковых матчах уфимцы проиграли «Оренбургу» (3:4 по сумме двух встреч) и вылетели в Первую лигу.