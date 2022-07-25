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Гендиректор «Уфы» Газизов не владеет информацией об отказе РПЛ выплачивать спонсорские деньги

Алексей Еремин
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что РПЛ отказывается выплатить башкирскому клубу спонсорские деньги.

«Я такую информацию не знаю. Про это я ничего пока не знаю. Может, что-то такое и было, но лично я не видел», — цитирует Газизова «Спорта День за Днем».

По итогам сезона-2021/22 «Уфа» заняла 14-е место в РПЛ. В стыковых матчах уфимцы проиграли «Оренбургу» (3:4 по сумме двух встреч) и вылетели в Первую лигу.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/gendirektor-ufy-prokommentiroval-slukhi-ob-otkaze-rpl-vyplatit-klubu-sponsorskie-dengi
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Шамиль Газизов
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