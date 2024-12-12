Экс-президент «Локомотива» Наумов назвал разочаровавших его игроков команды

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов назвал худших, на свой взгляд, футболистов железнодорожников по итогам первой части сезона РПЛ.

«Меня очень разочаровал Никита Салтыков. Мне казалось, что он должен вписаться в игру команды и стать ведущим футболистом — но, к сожалению, не стал. Даже на замену он очень редко выходит. Меня это очень удивило. В «Крыльях Советов» он выглядел здорово.

Пока слабо выглядит Владислав Сарвели. Он может играть гораздо лучше. Он выходит на замену, но при этом не улучшает игру команды. Эти игроки меня огорчают. Потенциал есть у обоих.

Есть еще Дмитрий Воробьев... Когда его подписывали в «Локомотив», я сразу говорил, что это неоднозначный трансфер. Он и в «Оренбурге» часто срывал матчи, не попадал в состав. Это футболист настроения: если повезет, то он сыграет, но обычно его не видно. Критика в его адрес справедлива. Он не дотягивает до стартового состава «Локомотива», — заявил Наумов Legalbet.

В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник Салтыков провел за «Локомотив» девять матчей во всех турнирах и сделал одну голевую передачу.

27-летний форвард Сарвели отыграл за команду 23 встречи, забил три мяча и отдал пять результативных передач.

В текущем сезоне 27-летний нападающий Воробьев провел за железнодорожников 24 матча, забил пять голов и сделал три результативных паса.

После 18 туров РПЛ «Локомотив» занимает пятое место с 35 очками.