Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:55

Экс-одноклубник Виллиана Роши назвал бразильца лучшим защитником РПЛ

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Родриго Фрейтас, бывший одноклубник защитника ЦСКА Виллиана Роши, ответил на вопрос «СЭ» об уровне игры бразильца.

— Я познакомился с Рошей в 2019 году. Он очень физически сильный игрок. Тогда Виллиан удивил меня не только своими физическими способностями, но и игрой на втором этаже. На самом деле, я считаю его одним из лучших игроков, с которыми я работал, в плане игры в воздухе.

Он был очень серьезен на тренировках. Виллиан много работал, был очень силен в верховых дуэлях, несмотря на то, что был очень тихим игроком. Он — пример профессионала и был очень силен психологически.

Я считаю, что Виллиан правильно поступил, попробовав поиграть за пределами Бразилии — чтобы утвердиться и только потом подумать о возвращении в свою страну. Сейчас он делает себе имя в российской лиге. Роша достиг очень высокого уровня. На мой взгляд, он лучший центральный защитник РПЛ. Если какой-нибудь бразильский клуб захочет подписать Виллиана, он будет готов. У меня нет никаких сомнений, — сказал Фрейтас «СЭ».

Роша и Фрейтас вместе играли в португальском «Портимоненсе» с 2019 по 2020 год.

Роша выступает за ЦСКА с 2022 года. В нынешнем сезоне 29-летний защитник сыграл 18 матчей и отдал 3 голевые передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.

РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
Читайте также
СКА объявил о возвращении на «СКА Арену» с 17 декабря
Опрос ВЦИОМ показал, что хоккей самый популярный вид спорта в России
Подносова назвала сотрудничество судей СНГ механизмом улучшения качества правосудия
Экс-губернатора Рязанской области Любимова арестовали по делу о взятке
«Химки» могут сняться с РПЛ? Как тогда изменится турнирная таблица?
Власти ФРГ призвали немцев быть готовыми к блэкаутам и запастись едой
Популярное видео
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
«Спартак» разгромил «Пари НН», Дзюба забил «Зениту»: все голы дня
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Дзюба: «Самое счастливое событие года? Ни одного поражения от «Зенита»

Экс-президент «Локомотива» Наумов назвал разочаровавших его игроков команды
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.02 00:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
28.02 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
28.02 00:00
Ростов – Динамо
 - : -
28.02 00:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
28.02 00:00
Ахмат – Рубин
 - : -
28.02 00:00
Пари НН – Акрон
 - : -
28.02 00:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
28.02 00:00
Химки – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости