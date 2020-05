Экс-президент «Локо» отреагировал на сообщение Белого дома США о победе во Второй мировой войне. И написал ему в ответ

Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на скандальное заявление Белого дома о победе США и Великобритании над нацизмом. Официальная резиденция президента США Дональда Трампа опубликовала вTwitter сообщение: «8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом. Американский дух будет всегда побеждать. Этим всегда заканчивается».

— Это сделали русские. Вместе с союзниками, — написал Геркус в комментариях к посту.

Russians had. Together with allies.