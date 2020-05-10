Экс-президент «Локо» отреагировал на сообщение Белого дома США о победе во Второй мировой войне. И написал ему в ответ
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Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на скандальное заявление Белого дома о победе США и Великобритании над нацизмом. Официальная резиденция президента США Дональда Трампа опубликовала вTwitter сообщение: «8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом. Американский дух будет всегда побеждать. Этим всегда заканчивается».
— Это сделали русские. Вместе с союзниками, — написал Геркус в комментариях к посту.
Russians had. Together with allies.— Илья Геркус (@ilgerkus) May 9, 2020
Губерниев отреагировал на заявление Белого дома о победе США и Великобритании над нацизмом